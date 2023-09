Cile, brutte notizie per Vidal: infortunio contro la Colombia e lesione al menisco

Brutta serata per l’ex centrocampista di Juventus e Inter Arturo Vidal. L’attuale giocatore dell’Atletico Paranense ha accusato un fastidio al ginocchio nel corso del primo tempo nel corso della sfida tra Cile e Colombia, ma ha deciso di non uscire continuando a giocare. Al 73′ il centrocampista è stato costretto a chiedere il cambio per il dolore. Vidal è stato trasportato in barella e poi subito in ambulanza all’ospedale per fare gli esami. Il Cile ha poi informato che il calciatore ha riportato lesione meniscale traumatica acuta con blocco articolare che necessita di una soluzione chirurgica. Vidal verrà quindi operato e dovrà restare ai box probabilmente fino al 2024.