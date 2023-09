Coppa Davis 2023 Italia-Canada, le scelte ufficiali di capitan Volandri: ecco il programma delle partite

Le scelte ufficiali dei capitani Filippo Volandri e Frank Dancevic per la sfida di Coppa Davis 2023 tra Italia e Canada, valevole per la fase a gironi. All’Unipol Arena di Casalecchio Di Reno (Bologna), l’Italia schiera i migliori – assenze a parte – e dunque i due singolaristi saranno Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Non si può dire lo stesso per i campioni in carica del Canada, già orfani di Auger-Aliassime e Raonic, ma costretti a rinunciare anche a Denis Shapovalov e Vasek Pospisil. A scendere in campo per i due incontri di singolare saranno dunque Gabriel Diallo e Alexis Galarneau.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE PARTITE

Ore 15:00 – Lorenzo Sonego vs Alexis Galarneau (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Lorenzo Musetti vs Gabriel Diallo (SEGUI IL LIVE)

A seguire – Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Vasek Pospisil/Alexis Galarneau