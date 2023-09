Lotta: in partenza i Mondiali di qualifica olimpica a Belgrado

Ai blocchi di partenza, a Belgrado, in Serbia, i Campionati Mondiali di lotta, che si svolgeranno da sabato 16 a domenica 24 settembre. Per ogni categoria di peso, ben 18, saranno assegnati cinque posti nazione, per un totale di 90 carte tra uomini e donne. Garantiranno una quota al proprio NOC i quattro medagliati (oro, argento e i due bronzi) e il quinto classificato, vincente dello spareggio tra i due perdenti delle finali per il terzo posto.

Saranno 17 gli atleti italiani. Nello stile libero Simone Piroddu (-57 kg/foto UWF), Colin Realbuto (-65 kg), Frank Chamizo Marquez (-74 kg), William Raffi (-86 kg), Benjamin Honis (-97 kg) e Abraham Conyedo (-125 kg). Nella lotta femminile Emanuela Liuzzi (-50 kg), Aurora Russo (-57 kg), Elena Esposito (-62 kg), Dalma Caneva (-72 kg) e Enrica Rinaldi (-76 kg). Nella greco-romana, infine, saranno protagonisti Jacopo Sandron (-60 kg), Ignazio Sanfilippo (-67 kg), Zaur Kabaloev (-72 kg), Riccardo Abbrescia (-77 kg), Mirco Minguzzi (-87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg).