Pattinaggio velocità, CdM Pechino: Giovannini 1° e Di Stefano 2° firmano la storica doppietta nella mass start

Una storica doppietta azzurra nella mass start di Pechino, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio velocità. Sul ghiaccio del National Speed Skating Oval, Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) vince in 7:39.52, davanti a Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), secondo in 7:39.91. Due prestazioni da incorniciare per la spedizione italiana che mai aveva visto due propri pattinatori occupare contemporaneamente il podio nella medesima gara. Sempre presenti nelle posizioni di vertice, è stato Di Stefano a lanciare l’attacco all’inizio dell’ultimo giro, venendo prontamente seguito da Giovannini, che è riuscito ad operare il sorpasso decisivo per conquistare il sesto successo in carriera sul massimo circuito. Primo podio in Coppa del Mondo invece per il più giovane dei due azzurri che resiste alle ambizioni da secondo posto del belga Bart Swings, terzo (7:39.97).

Nelle altre gare, sui 1.000 metri, David Bosa (Fiamme Oro) ha chiuso all’undicesimo posto con il tempo di 1’09”89. Nel settore femminile, venerdì Serena Pergher (Fiamme Oro) si era guadagnata la promozione nella Division A dei 500 metri. La teenager azzurra ha archiviato il suo esordio nella gara principale attestandosi in 16ma posizione fermando il cronometro sul 38”76. Sempre al femminile, Laura Lorenzato (Noale Ice) in Division B dei 3.000 metri ha concluso quinta nel raggruppamento. La ventiquattrenne azzurra ha chiuso la prova in 4’11”99, migliorando anche il personale di Inzell. Alessio Trentini (Fiamme Azzurre) a livello cadetto sui 1.000 metri si è piazzato al diciassettesimo posto con il tempo di 1’10”83.