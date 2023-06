Brasile-Senegal oggi in tv: orario, canale e diretta streaming amichevole 2023

Le indicazioni per seguire oggi in diretta tv la sfida tra Brasile e Senegal, valevole come amichevole in questo turno internazionale. Reduce dal successo ai danni della Guinea, la Selecao proverà a confermarsi contro il Senegal. Appuntamento all’Alvalade di Lisbona, dove Vinicius e compagni andranno a caccia di un’altra vittoria. La sfida è in programma oggi, martedì 20 giugno alle 21:00. Non è prevista alcuna diretta televisiva e neppure streaming.