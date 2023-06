Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Cio approva il programma delle gare: novità per sci, combinata e salto

Il Cio ha annunciato di aver approvato il programma delle gare delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. L’Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale in particolare ha approvato i cambiamenti di alcune delle 116 gare che andranno in scena: di queste 54 saranno maschili, 50 femminili e 12 miste. Alcuni format subiranno modifiche più o meno sensibili rispetto alle Olimpiadi 2022.

Per quanto riguarda lo sci alpino non ci sarà più la combinata individuale, che sarà sostituita da una combinata a squadre: il tempo sarà dato da una prova di slalom e una di discesa libera, effettuate da due atleti diversi di stesso sesso e ovviamente stessa nazionalità. Per quanto riguarda la prova a squadre di combinata nordica invece la Gundersen 4 x 5 diventa una Sprint 2 x 7,5, sempre dal trampolino grande. Le squadre saranno quindi composte da due atleti e non da quattro.

Nel salto con gli sci la prova a squadre maschile non sarà più composta da 4 atleti per squadra ma soltanto da due. La gara si svilupperà su tre manche, nella prima parteciperanno tutte le squadre al via poi alla seconda prenderanno parte solo le migliori 12 coppie e alla fine solo le migliori 8 si giocheranno le medaglie nella terza manche. Il punteggio sarà dato dalla somma totale dei salti dei due atleti. Nello sci di fondo infine ci sarà per la prima volta la totale equiparazione delle distanze e delle gare tra gli uomini e le donne.