Germania-Colombia oggi in tv: orario, canale e diretta streaming amichevole 2023

Le indicazioni per seguire oggi in diretta tv la sfida tra Germania e Colombia, valevole come amichevole in questo turno internazionale. Già qualificati a Euro 2024 in quanto paese ospitante, i tedeschi proseguono il loro tour di amichevoli. Dopo la sconfitta di misura contro la Polonia, i ragazzi di Flick proveranno a riscattarsi contro la Colombia nella cornice della Veltins Arena di Gelsenkirchen. Germania che partirà ampiamente favorita secondo i bookmakers. La sfida è in programma oggi, martedì 20 giugno alle 20:45. Non è prevista alcuna diretta televisiva e neppure streaming.