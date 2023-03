Atletica, storia di un eroe: Antonio Rao a 90 anni stabilisce il record mondiale M90 in maratona a Roma

Un piede davanti a quello del tuo avversario e sarai campione. Così si potrebbe sintetizzare il gesto vincente nella Maratona e comunque nella corsa in generale. Antonio Rao a 90 anni non smette di stupire e di correre e merita di essere dipinto come un vero e proprio eroe. Nonostante i suoi 90 anni di età, Rao ha stabilito nello scorso weekend il record mondiale nella categoria d’appartenenza nella sua Roma.

Rao, calabrese di nascita e romano di adozione, ha iniziato a correre da bambino accorgendosi subito di essere un vero e proprio talento per la maratona. I traguardi nel corso della carriera, infatti, sono stati altisonanti e domenica scorsa (19 marzo) l’ultimo grande colpo. Rao ha stabilito il record mondiale della M90 maratona a Roma, tagliando il traguardo dei 42,195km in 6h14’44” al ritmo di 8’53″/km (6.8 km orari), con passaggio alla mezza maratona in 2h49’40”, e con largo anticipo sul tempo limite previsto per concludere la gara di 6 ore 30 minuti. Storia di un eroe che non conosce tempo.