Formazioni ufficiali RB Lipsia-Manchester City, Champions Leagie 2022/2023

Le formazioni ufficiali di RB Lipsia e Manchester City, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. I Citizens sono ovviamente favoriti anche in trasferta, ma si presentano in Germania con due assenze pesanti come quelle di Laporta e in particolar modo Kevin De Bruyne. Haaland perde il suo assistman preferito, ma dovrà provare in ogni caso a fare la differenza da solo e ha certamente le capacità per farlo. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di mercoledì 22 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI RB LIPSIA-MANCHESTER CITY

RB LIPSIA: in attesa

MANCHESTER CITY: in attesa