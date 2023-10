Argentina: Scaloni inserisce Soulé tra i preconvocati per la prossima pausa nazionali

Il grande inizio di campionato da 5 gol in 8 partite di Matias Soulé non è certamente passato inosservato. Il CT dell’Argentina Lionel Scaloni infatti ha inserito l’attaccante del Frosinone nella lista dei preconvocati per la prossima pausa nazionali, che vedrà protagonista la formazione campione del mondo contro Uruguay e Brasile. Nato in provincia di Buenos Aires, precisamente a Mar del Plata, il classe 2003 è in possesso della doppia nazionalità, argentina e italiana per via delle origini della madre e dei nonni.

Soulé non ha ancora disputato alcuna gara ufficiale con la maglia dell’Albiceleste, dunque può ancora scegliere se giocare per l’Argentina o per l’Italia. La pre-convocazione ricevuta infatti non è vincolante per il fantasista di proprietà della Juventus, che dovrà attendere e vedere se la convocazione diventerà ufficiale ed eventualmente se scenderà in campo in uno dei due impegni della nazionali di Scaloni.