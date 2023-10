Cagliari: i protagonisti dell’incredibile rimonta out per la sfida di Coppa Italia con l’Udinese

Il Cagliari domani alle ore 21 sarà di scena al Bluenergy Stadium di Udine, contro l’Udinese, per i sedicesimi di Coppa Italia. Il mister Claudio Ranieri ha optato per un turnover di alcuni dei protagonisti dello scorso turno di Serie A contro il Frosinone.

Ranieri lascia ad allenarsi ad Assemini l’eroe di domenica Leonardo Pavoletti, i cui due gol hanno ribaltato il Frosinone nel recupero per il 4-3 e la prima vittoria in Serie A, ma anche Zito Luvumbo e Marco Mancosu. E non ci sarà nemmeno Nahitan Nández, fuori un mese dopo la lesione ai flessori della coscia sinistra riportata al 40′ avantieri.

In campo dovrebbero rivedersi il portiere Boris Radunovic, il terzino destro Alessandro Di Pardo, il centrocampista Ibrahim Sulemana e gli attaccanti Andrea Petagna ed Eldor Shomurodov. Possibile impiego a gara in corso anche per Jacopo Desogus e Gastón Pereiro, ancora a 0′ stagionali.