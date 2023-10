Cassano: “De Laurentiis e la ramanzina durante l’intervallo? Si parla di calcio, cinema o circo?”

Antonio Cassano alla Bobo Tv è intervenuto commentando delle voci riguardanti l’intervallo di Napoli-Milan, in cui il presidente campano Aurelio De Laurentiis avrebbe presenziato nello spogliatoio della propria squadra, ribaltando il risultato dallo 0-2 al 2-2.

Secondo alcune indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, il patron del Napoli sarebbe intervenuto in prima persona nell’intervallo della gara tra gli azzurri e Milan, cercando di dare la scossa ai suoi. Una mossa che ha sortito gli effetti sperati, almeno stando alla rimonta targata Politano e Raspadori, ma che allo stesso tempo ha aperto interrogativi in merito all’autorità di Rudi Garcia in rapporto al gruppo squadra.

Antonio Cassano nel corso della Bobo Tv ha commentato proprio queste voci, non lesinando critiche al metodo di gestione targato De Laurentiis: “Secondo alcune voci sarebbe stato De Laurentiis a fare una ramanzina alla squadra durante l’intervallo, in pratica parliamo della follia delle follie. Si mettesse a fare lui l’allenatore al posto di Rudi Garcia a questo punto, sinceramente non riconosco più questo sport, si parla di calcio oppure di cinema o circo?“.