Sarri: “Manovra stipendi Juve? Fatto solo un piacere alla società”

Maurizio Sarri è tornato all’Allianz Stadium come avversario dei bianconeri. L’attuale allenatore della Lazio è stato l’ultimo a vincere il campionato con la Juventus, ed era un tesserato della società piemontese nel periodo in cui il club trovò l’accordo per la cosiddetta ‘manovra stipendi’, ora è sotto indagine “Io non ero nel CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società sugli stipendi nel momento in cui ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo – ha detto Sarri nella conferenza post partita -. La storia delle grandi società è fatto anche di questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”.