Running: domenica 19 marzo ad Arenzano torna la REN TEN

Uno splendido tracciato di gara sulla distanza dei 10km, interamente pianeggiante ed omologato dalla FIDAL che si snoda lungo la direttrice tra Arenzano e Cogoleto, località turistiche della riviera ligure, a poca distanza da Genova: è questo lo scenario scelto dall’ASD RENSEN SPORT TEAM per la seconda edizione della REN TEN, in programma domenica 19 marzo. La manifestazione, valida anche come prova del Gran Prix Liguria Running, prenderà il via alle 9.30.

PERCORSO – Un percorso, come detto, davvero affascinate, descritto così da Roberta Barna Scanu, componente del comitato organizzatore “La gara inizia sulla strada davanti alla passeggiata, nel centro di Arenzano e prosegue per circa 500mper immettersi sul Lungomare intitolato a Fabrizio De Andrè in direzione Cogoleto. Si attraversano quindi le cosiddette “vecchie gallerie” dove una volta passava la ferrovia con passaggi su tratti di lungomare veramente suggestivi fino ad arrivare alla passeggiata di Cogoleto appunto. Dopo circa 5km, nei pressi del centro città sarà situato il giro di boa. I concorrenti percorreranno quindi lo stesso tracciato nella direzione opposta, con arrivo situato sempre sulla passeggiata di Arenzano, a pochi passi dalla sede del circolo velico. Il percorso è omologato e pianeggiante, adatto a chi vuole cercare anche un buon riscontro cronometrico”

EDIZIONE 2022 – La prima edizione è stata caratterizzata da un eccellente livello tecnico, con ottime prestazioni. In campo maschile ha vinto Ghebrehanna Savio in 33’23’’, precedendo Enrico Ponta (34’06’’) e Davide Pepoli (34’07’’. Tra le donne, la più veloce è stata Cecilia Zuccarino che ha tagliato il traguardo in 39’33’’. Il podio femminile è stato quindi completato da Maddalena Tixe (40’48’’) e da Laila Hero (41’10’’).