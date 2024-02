Argentina: le amichevoli di marzo si disputeranno negli Usa, niente tournée in Cina

Dopo il caso Messi, salta la tournée in Cina della nazionale Argentina. Nella finestra di marzo dedicata alle nazionali, la Seleccion avrebbe dovuto infatti disputare due amichevoli in territorio cinese, contro la Nigeria ad Hangzhou e contro la Costa d’Avorio a Pechino, ma sono state entrambe cancellate. Alla fine i campioni del mondo scenderanno in campo negli Stati Uniti: a Philadelphia il 22 marzo contro El Salvador, e quattro giorni dopo a Los Angeles sempre contro la Nigeria. Lo scorso 4 febbraio, in occasione dell’amichevole a Hong Kong dell’Inter Miami, Messi non era sceso in campo per un’infiammazione all’adduttore, facendo così infuriare i tifosi locali, che avevano speso fino a 580 euro di biglietti e che hanno poi costretto gli organizzatori al rimborso. A peggiorare le cose, inoltre, il fatto che tre giorni dopo il fuoriclasse argentino aveva giocato 30 minuti in un’altra amichevole in Giappone.