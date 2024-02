Riparte la regular season Nba: Curry si prende subito la scena contro i Lakers

Nella notte, dopo i giorni di pausa del post All-Star game, è finalmente ripartita la regular season Nba, ormai arrivata alle fasi finali. La ripartenza è stata subito densa di partite, ben 12 nello specifico, con la bellezza di 3 big match: Dallas Mavericks-Phoenix Suns, Golden State Warriors-Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder-Los Angeles Clippers. Nella attesissima partita che si è svolta nella baia di San Francisco, gli Warriors portano a casa una vittoria importantissima, battendo i Los Angeles Lakers, orfani di Lebron James, per 128- 110. Assoluto protagonista dell’incontro non poteva che essere Stephen Curry. Il numero 30 di Steve Kerr sigla 32 punti totali, 25 solo nel primo tempo della gara, tirando con il 50% dal campo.

“Chef Curry” mette a referto anche 1 rimbalzo, 3 palle rubate e 8 assist, che lo portano ad essere il primo giocatore della franchigia ad arrivare a 6000 assistenze nella regular season, scrivendo così ancora una volta una nuova gloriosa pagina della storia del gioco e della sua squadra. Con il successo di questa notte, i Warriors hanno vinto 9 delle ultime 11 partite disputate, riducendo così il gap proprio con i Lakers, che si trovano una posizione davanti rispetto alla squadra della baia nella zona play-in. Quando la palla scotta e i possessi sono sempre più decisivi, Curry ha sempre le idee chiare e in linea di massima affidarsi a lui è sempre la cosa più giusta da fare. Il numero 30 come al solito è immarcabile per le difese avversarie con i soliti continui movimenti senza palla e la sua incredibile facilità di realizzare triple, caratteristiche che lo rendono ancora uno dei pezzi pregiati di questa fantastica lega.

Le buone notizie per la squadra di coach Kerr non sono finte, perché nei prossimi giorni la franchigia californiana potrà contare anche sull’aiuto di Chris Paul, al ritorno dall’infortunio, per lo sprint finale per la conquista dei playoff, e per provare a competere anche quest’anno per la conquista del titolo. Negli altri due big match gli Oklahoma City Thunder battono i Los Angeles Clippers per 129-107, grazie alla solita super prestazione del fenomeno Shai Gilgeous-Alexander, 31 punti per lui. Nel macht di Dallas, i Mavs sconfiggono per 123-113 i Suns di Kevin Durant e Devin Booker, grazie allo spettacolare duo composto da Luka Doncic, capace di realizzare 41 punti, e Kyrie Irving. La striscia di vittorie consecutive per la squadra di Jason Kidd ora sale a 7. La Nba è ripartita subito con il botto, allacciate le cinture per il gran finale della regular season.