Dall’Argentina: altro oriundo in vista per l’Italia, Mancini pronto a convocare Franco Watson

Dall’Argentina, in particolare l’emittente Tyc Sports, sono più che sicuri. Mateo Retegui è destinato a non rimanere solo, perché l’Italia starebbe monitorando altri oriundi sudamericani da poter convocare per strapparli ai Campioni del Mondo e farli giocare con la maglia azzurra. Si tratta, in particolare, del classe 2003 Franco Watson, centrocampista offensivo dell’Instituto, che Roberto Mancini potrebbe chiamare considerando che il nonno è originario di Palermo.

🚨Italia está siguiendo para la Sub 21 a Franco Watson, mediocampista ofensivo de Instituto.

*️⃣El futbolista ya estuvo citado por Pablo Aimar para la Sub 17. pic.twitter.com/xalGivAPsM — César Luis Merlo (@CLMerlo) March 28, 2023