Anche il Bolton, come l’AD Union Adarve, ha denunciato il Barcellona per presunte irregolarità nell’ingaggio di Marcos Alonso. Secondo quanto riportato da AS, il club britannico rivendicherebbe i diritti di formazione dell’esterno spagnolo. La FIFA ha già ascoltato l’Adarve e i Blaugrana, ma adesso anche il Bolton si è scagliato contro il Barça.