Russia: “Inaccettabile decisione Cio sui nostri atleti”

La decisione del Cio di ammettere gli atleti russi e bielorussi in tornei internazionale, ma con bandiera neutrale ha fatto sì di non ricevere feedback positivi da parte di nessuno. Dopo l’intervento del Ministro tedesco che ha ritenuto inopportuna tale decisione in quanto intaccava i valori dello sport e poco incline alla solidarietà da rivolgere all’Ucraina, anche la federazione russa ha ritenuto inaccettabili queste condizioni per motivi praticamente opposti.

Il presidente Stanislav Pozdnyakov del Comitato olimpico russo, infatti, ha voluto sottolineare con una nota: “Il Comitato olimpico russo giudica inaccettabili le condizioni annunciate dal Cio che ha riammesso gli atleti russi a titolo individuale alle competizioni internazionali, ma senza poter gareggiare sotto la bandiera del loro Paese“.