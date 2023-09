Sport in tv oggi giovedì 7 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di giovedì 7 settembre 2023. L’Italbasket torna sul parquet per un match che decide i piazzamenti iridati contro la Lettonia di coach Banchi. Iniziano anche gli impegni delle Nazioni di calcio impegnate nelle qualificazioni verso Euro 2024. Poi la vuelta con la dodicesima tappa, il tennis con gli Us Open che entrano sempre più nel vivo, e altro ancora.