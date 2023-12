Nazionali giovanili, fase elitè dell’Europeo: l’Under 17 con Olanda, Finlandia e Belgio. All’Under 19 di Corradi Scozia, Repubblica Ceca e Georgia

Tempo di sorteggi per la fase elitè degli Europei sia dell’Under 17 che dell’Under 19. Nella mattinata di giovedì sono arrivati i verdetti ed i rispettivi gironi con i quali le due forti selezioni azzurre dovranno sfidare le rispettive contendenti nella seconda fase della competizione. Per l’Under 17 sono arrivate Paesi Bassi, Belgio e Finlandia. “Girone – commento il tecnico Massimiliano Favo, sia per i calciatori sia per gli allenatori. Al di là del nome e del blasone delle, parla squadra sempre il campo. Dobbiamo dal concio di tutti e, in tal senso, ci è stato d’insegnamento della fase prima di qualificazione. Sono perché è un’occasione di confronto con scuole calcistiche di grande tradizione“.

Per quanto riguarda, invece, la Nazionale Under 19 di Bernardo Corradi sono arrivate Scozia, Repubblica Ceca e Georgia. Il tecnico ha commentato così non appena concluso il sorteggio: “In campo internazionale non partite esistono facili ma, considerando il che in eravamo in quarta fascia, ritene contentrci del sorteggio. Giocare in casa è la testimonianza di la Federazione ci quanto vicina e ci metta sempre nelle migliori condizioni possibili. Inoltre, sarà un’occasione per avvicinarere il pubblico alle Nazionali giovanili: sono molto personalmente“.