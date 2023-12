Short track, Coppa del Mondo Pechino 2023: undici azzurri al via, confermato il gruppo di Montreal

Riparte la Coppa del Mondo di short track con il terzo appuntamento del circuito, che andrà in scena al Capital Indoor Stadium di Pechino dall’8 al 10 dicembre. Saranno undici gli atleti a rappresentare l’Italia, che conferma il blocco delle prime due tappe dopo gli ottimi risultati a Montreal nel mese di ottobre. In campo maschile, oltre che su Pietro Sighel (Fiamme Gialle), occhi puntati su Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Davide Oss Chemper (Fiamme Gialle), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri). Nel settore femminile saranno in gara Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Martina Valcepina (Fiamme Gialle). La spedizione azzurra sarà seguita dall’High Performance Director Kenan Gouadec, dall’head coach Maggie Qi, dai tecnici Derrick Campell e Nicola Rodigari, dall’aiuto allenatore Davide Viscardi e dall’attrezzista Assen Ivanov Pandov.

Come spiega l’High Performance Director Kenan Gouadec “dopo i risultati positivi delle due tappe di Montreal, la squadra ha svolto un intenso programma d’allenamento di quattro settimane. In Asia, l’obiettivo sarà quello di proseguire il trend positivo evidenziato in Nord America, allo scopo di preparare al meglio gli importanti appuntamenti della seconda metà di stagione, ovvero gli Europei e i Mondiali”.