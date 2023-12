Pista lunga, Coppa del Mondo Polonia 2023: 12 azzurri in gara, Giovannini ok

Riflettori puntati sul ghiaccio dell’Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, che ospiterà la quarta tappa della Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità su pista lunga (8-10 dicembre). Grande attesa per vedere all’opera la Nazionale italiana guidata dal direttore tecnico Maurizio Marchetto e dall’allenatore Matteo Anesi che cercano nuove risposte incoraggianti dopo le buone tre uscite nel circuito internazionale, con tanto di doppietta sul podio dei 10.000 di Stavanger con Davide Ghiotto (primo) e Michele Malfatti (terzo) protagonisti. Oltre ai due azzurri delle Fiamme Gialle, lo staff tecnico azzurro ha convocato Laura Lorenzato (Noale Ice), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre). A fare il punto sul momento degli azzurri, è il dt Marchetto: “Giovannini, dopo la caduta e il taglio alla tibia occorso nella mass start in Norvegia, torna a disposizione e in gara. Siamo contenti di quanto raccolto a Stavanger e di aver visto in particolare due italiani sul podio dei 10.000 – le sue parole –. Positivo anche il ritorno sul ghiaccio di Lollobrigida mentre Bosa e Di Stefano hanno un po’ pagato l’influenza sofferta nei giorni precedenti la tappa di Coppa del Mondo. Puntiamo a confermare quanto di buono fatto sin qui e a stupire ancora”.