Empoli-Udinese, Andreazzoli: “Mi accontenterei di vincere anche giocando male”

Empoli-Udinese, è uno dei due anticipi dell’ottava giornata di Serie A. Due squadre che hanno cominciato la stagione con molte difficoltà in termini di prestazioni e risultati. Quella di domani, è a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Un appuntamento che può già pesare molto per il percorso delle due squadre in questo campionato. Nella conferenza stampa della vigilia, ha parlato il tecnico della squadra toscana, Aurelio Andreazzoli.

L’allenatore toscano, ha presentato la partita, con l’imperativo di conseguire un risultato positivo a prescindere dalla prestazione. Queste le sue dichiarazioni: ”Il risultato è il dettaglio più importante, sarei contento di vincere anche giocando male domani”. Ha poi proseguito dicendo: ”Baldanzi non mi piace largo, preferisco vederlo svariare in campo. Voglio un interpretazione positiva della gara, come contro il Bologna, seppur il risultato nella scorsa gara non ci abbia premiato. Bastoni si adatta alle esigenze e alle caratteristiche della squadra, ci mette sempre del suo per aiutarci anche se non è al meglio. Maleh corre e partecipa molto, colpa sua se non riposa, non posso farne a meno al momento. Lavoreremo per terminare con una vittoria prima della sosta”.