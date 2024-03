Serie C 2023/2024, la Juve Stabia “vede” la B: Sorrento ko e Benevento a -9

Vittoria pesantissima per la Juve Stabia, che nella 33esima giornata del girone C di Serie C 2023/2024 batte 2-1 il Sorrento in quel di Potenza e compie un passo forse decisivo verso la promozione diretta in Serie B. La contemporanea sconfitta del Benevento in casa con il Monopoli infatti permette alle “Vespe” di Guido Pagliuca di portarsi a +9 sui più immediati inseguitori in classifica. Continua invece il momento difficile del Sorrento, che nelle ultime sei giornate ha raccolto appena tre punti: la salvezza aritmetica resta comunque vicina, ma i playoff si fanno più lontani.

SERIE C 2023/2024: RISULTATI E CLASSIFICHE

La cronaca – Primi minuti di studio e equilibrio che viene già rotto al 6′, quando la Juve Stabia passa in vantaggio grazie a Meli che raccoglie il rinvio sbagliato da Albertazzi e dal limite dell’area punisce il portiere locale con una bella conclusione sotto l’incrocio. Il Sorrento prova a reagire ma fatica oltremodo a trovare spazio negli ultimi 22 metri avversari e rischia tantissimo al minuto 17 quando Adorante tutto solo in area di rigore colpisce la traversa sfiorando lo 0-2. Con il passare dei minuti i padroni di casa salgono di colpi e riescono a farsi vedere dalle parti di Thiam, soprattutto con un sinistro di Colombini e un paio di situazioni pericolose nel cuore dell’area di rigore. La Juve Stabia fatica a creare altre occasioni, eccezion fatta per un tiro-cross di Mignanelli che si spegne sul fondo. Si va così all’intervallo con le “Vespe” avanti 1-0.

Il secondo tempo si apre subito con una buona occasione per la Juve Stabia con il neo-entrato Mosti, ma il Sorrento non demorde e anzi al 57′ sfiora il pareggio con il palo di Vitale che di testa colpisce il legno a Thiam battuto. Il grande pericolo corso scuote gli uomini di Pagliuca, che al 63′ sfiorano il raddoppio con Adorante e due minuti dopo trovano effettivamente il 2-0: ancora Meli ad avviare l’azione e lanciare Candellone, che viene messo giù a terra. Sulla palla si avventa Mosti che a tu per tu con Albertazzi non sbaglia e firma lo 0-2 per la gioia di tutto il settore ospiti. La partita sembra ben indirizzata, ma la reazione del Sorrento è rabbiosa e al 69′ i padroni di casa accorciano le distanze con il gol del neo-entrato La Monica che riapre tutto.

Le altre partite delle 14:00 – Negli altri match del girone C cade il Picerno, che cede 2-0 in casa per mano del Latina che si rilancia in piena zona playoff. Il risultato più importante è però la sconfitta interna del Benevento: il Monopoli passa 1-0 al “Vigorito” grazie al gol di Tommasini che vale ancora qualche speranza di salvezza diretta. Spera anche la Virtus Francavilla, che supera 2-0 il Monterosi nello scontro diretto e lascia la penultima posizione in classifica. Vittoria esterna per il Foggia, che domina 3-0 sul Messina sfruttando anche le due espulsioni per i siciliani: i pugliesi sono ancora in corsa per un posto nei playoff.

Di scena anche cinque match del girone A, dove in zona playoff abbiamo le nette vittorie di Giana Erminio (3-0 all’Alessandria) e Lumezzane (3-1 alla Virtus Verona). Si accontenta di un punto la capolista Mantova, che non va oltre l’1-1 in casa del Trento ma rimane comunque in controllo della situazione visto che anche con una vittoria il Padova rimarrebbe a -9. 1-1 anche tra Albinoleffe e Pro Sesto, mentre il Fiorenzuola spera ancora nella salvezza dopo il 3-1 rifilato alla Pro Patria.