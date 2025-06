L’ex numero uno della Nazionale è tornato a parlare dopo l’esonero di Luciano Spalletti, ecco come ha salutato il tecnico.

La Nazionale italiana sta vivendo un altro momento complicato, l’ennesimo della sua storia recente. Se non fosse stato per l’Europeo vinto dagli Azzurri nel 2021, dopo il Mondiale del 2006 si farebbe fatica a trovare un periodo positivo della Nazionale azzurra. La sconfitta contro la Norvegia ha riesumato i fantasmi degli ultimi due Mondiali, che i calciatori azzurri hanno guardato da casa. L’esonero di Luciano Spalletti è sembrato inevitabile, ma le modalità restano discutibili.

La notizia è arrivata poche ore dopo il 3-0 subito contro la Norvegia, ma anche poche ore prima della gara contro la Moldova. Spalletti, infatti, si è seduto in panchina da esonerato. Qualcosa di surreale, o quasi, che riflette il momento vissuto dalla nostra Nazionale. Il prossimo CT sarà Gattuso, ma nel frattempo arrivano i saluti di Buffon all’ormai ex commissario tecnico.

Buffon, arriva il saluto per Spalletti: “Grazie per il tuo lavoro in Nazionale”

Il capo delegazione della Nazionale azzurra ha scelto di attendere qualche giorno prima di esporsi pubblicamente. Oggi, però, è arrivato il messaggio social per Spalletti: “Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale. Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato“.

E ancora: “Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo, e una maglia che rappresenta la nostra Italia. Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale“, queste le parole di Buffon.