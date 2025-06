La Federazione ha deciso di puntare, per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale, su una figura che unisca tifosi e addetti ai lavori: il favorito è sempre più Rino Gattuso.

Claudio Ranieri ha detto no, perché preferisce onorare l’impegno preso con la Roma e i Friedkin, che, comunque, gli avevano dato il via libera. Stefano Pioli, che avrebbe già un accordo verbale per il suo ritorno alla Fiorentina, deve ancora liberarsi dall’Al-Nassr, ha perso posizioni in una classifica in cui in pole, adesso, c’è un ex campione del Mondo. Uno di quelli che hanno fatto parte del gruppo del 2006, l’ultima nazionale azzurra, con esclusione di quelle del 2021, in grado di unire tutti sotto un’unica bandiera, quella tricolore.

E’, infatti, Gennaro Gattuso il nome che potrebbe mettere tutti d’accordo, facendo chiudere quella che è diventata una vera e propria caccia all’uomo, anzi, al commissario tecnico. “Ringhio” era in lista con altri due ex compagni di quella spedizione in terra tedesca, Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, che, però, sono considerati un passo indietro, se non altro per esperienza, in Europa, rispetto all’ex allenatore di Milan e Napoli.

Sembra ormai definitivamente tramontata l’ipotesi Roberto Mancini, che si è proposto, dicendosi pentito di aver rassegnato le dimissioni nell’agosto del 2023.