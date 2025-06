La FIA e la Formula 1 hanno annunciato il calendario del prossimo anno: ufficiale l’esclusione del circuito.

Formula 1 e FIA hanno reso noto il calendario del prossimo campionato che scatterà in Australia, precisamente a Melbourne, nel weekend del 6-8 marzo 2026. Il Mondiale 2026 potrebbe portare a una rivoluzione nelle gerarchie per come le abbiamo vissute in questi ultimi anni visti i grandi cambiamenti che verranno attuati sul piano regolamentare.

Macchine più leggere di almeno trenta chili, più corte e più strette, cambi sulla power unit e l’introduzione dell’aerodinamica attiva: questi alcune delle novità che vedremo a partire dalla prossima stagione. Intanto, aspettando di capire cosa dirà la pista, scopriamo ufficialmente quando e dove si andrà in pista.

Formula 1, addio al circuito di Imola: il calendario ufficiale del Campionato Mondiale 2026

Saranno 24 i GP nel 2026. Il circus della F1 farà tappa in cinque continenti, a partire dal Gran Premio d’Australia nel fine settimana del 6-8 marzo fino al Gran Premio di Abu Dhabi che andrà in scena dal 4 al 6 dicembre. Come circolato nel corso delle ultime settimane, scompare dal calendario una gara italiana, quella di Imola.

A beneficiarne sarà la Spagna, che oltre alla gara di Barcellona ospiterà quella di Madrid, come già annunciato il 23 gennaio scorso. Nella capitale si correrà il 13 settembre, subito dopo l’unica gara italiana rimasta, ovvero quella di Monza (evento previsto nel fine settimana del 6 settembre).

Confermato invece il mese di aprile per i GP del Bahrain e dell’Arabia Saudita visto che il Ramadan, nel 2026, si svolgerà tra febbraio e marzo. Per questioni logistiche il Gran Premio del Canada seguirà adesso quello di Miami, offrendo significative efficienze di trasporto in quanto alcune attrezzature possono spostarsi direttamente da un evento all’altro.

Questo il calendario completo del Campionato Mondiale FIA di Formula 1 del 2026: