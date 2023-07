Genoa, si riparte con le visite mediche: oggi al Signorini i nuovi acquisti

Il Genoa riparte, il via alla preparazione alla nuova stagione della Serie A. La squadra si sta riunendo in maniera scaglionata al centro sportivo Signorini per effettuare visite mediche e test atletici. Tutto il team si riunirà poi lunedì prossimo per l’inizio del ritiro a Moena. Ad effettuare le visite oggi, lo spagnolo Aaron Martin, esterno sinistro classe 97 reduce dall’esperienza in Bundesliga. Dopo le visite quest’ultimo ha raggiunto la sede a Villa Rostan dove ha firmato un contratto triennale. Visite mediche anche per Nicola Leali e Daniele Sommariva, che saranno rispettivamente il secondo e il terzo portiere alle spalle di Martinez.