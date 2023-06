Nations League Spagna-Italia, Immobile: “Amaro il ritorno al gol. Brucia perdere così”

“Il ritorno al gol è amaro, abbiamo lottato fino alla fine. Con un po’ di sfortuna abbiamo subìto questo gol. Purtroppo succede, ci brucia molto“. Lo ha detto Ciro Immobile dopo la sconfitta dell’Italia per 2-1 contro la Spagna in semifinale di Nations League. “Contro di loro è sempre difficile giocare. Ma non hanno creato tante occasioni, a livello di gioco erano avanti a noi. Per le occasioni create, era giusto il pareggio“, ha detto a Rai1 l’attaccante della Lazio.