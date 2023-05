Masters 1000 Madrid 2023: un super Karatsev vince il derby russo con Medvedev, Khachanov elimina Rublev

Mattinata di derby russi negli ottavi del Masters 1000 di Madrid 2023. La sorpresa del torneo Aslan Karatsev batte in due set, 7-6(1) 6-4, la testa di serie numero 2 Medvedev ottenendo la quarta vittoria contro un top 3 in carriera. Partita dominata dal numero 89 del mondo, 127 prima del torneo, partito dalle qualificazioni e che ha perso un solo set, contro De Minaur, in tutto il suo percorso in Spagna. Molto nervoso Medvedev, che si è lamentato con il supervisor per le dimensioni del campo, essendo più piccolo del centrale non aveva spazio per giocare lontano dalla riga di fondo come voleva, e ha avuto qualche attrito con il pubblico dell’Arantxa Sanchez. Karatsev ora aspetta ai quarti il vincente della sfida tra Zhang e Fritz, due giocatori che non esprimono il loro miglior tennis sulla terra. L’altra sorpresa di giornata è la vittoria di Khachanov sulla testa di serie numero 5 Rublev nel secondo derby russo di giornata. 7-6(8) 6-4 il punteggio a favore per il numero 10 del tabellone che si avvicina sempre di più alla top ten del Ranking Atp confermando l’11° posto a 200 punti da Auger-Aliassime. Partita solida di Khachanov, che approfitta di un Rublev non in giornata per battere il vincitore del Masters 1000 di Montecarlo e avanzare ai quarti di finale dove incontrerà il vincente della super sfida tra Alcaraz e Zverev. Continua il torneo perfetto di Altmaier, che batte Munar 6-3 6-0 e vola ai quarti di finale da lucky loser. Il tedesco, battuto da Rodionov nell’ultimo turno di qualificazioni, ha approfittato dei numerosi forfait delle teste di serie per entrare nel tabellone principale e battere senza perdere un set i due tedeschi Otte e Hanfmann. Prestazione convincente anche oggi per Altmaier, che ai quarti affronterà uno tra Coric e Davidovich Fokina.