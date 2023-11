Nardella sul restyling del Franchi: “La sentenza del Tar non influisce, ma siamo amareggiati”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha commentato la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso presentato dal Comune contro il definanziamento di parte dei fondi inizialmente stanziati per il progetto di restyling del Franchi: “Tale sentenza non condiziona assolutamente la gara in corso, bandita sulla base delle risorse già disponibili, per cui andiamo avanti regolarmente. C’è amarezza per la decisione del Tar, perché resta la convinzione della finanziabilità del nostro progetto. Eravamo tuttavia preparati anche a questa eventualità, non a caso abbiamo scritto il bando di gara senza tener conto dei 55 milioni“.

Nardella ha poi proseguito: “Invito a maggiore collaborazione con il governo? Non abbiamo mai rifiutato di collaborare, anzi da mesi abbiamo avanzato anche formalmente delle soluzioni sul modello adottato per Venezia. Se il governo ha davvero intenzione di collaborare nell’interesse della nostra città, può farlo a partire dalle proposte già avanzate“.