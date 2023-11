Napoli: domani al Maradona in ricordo di Diego

Il 25 novembre di tre anni fa, si spegneva Diego Armando Maradona, colonna portante del calcio mondiale. Domani, il Napoli scenderà in campo contro l’Atalanta e i tifosi del club campione d’Italia è pronto a ricordare il Pibe de Oro. Alle 21 si terrà una ‘torciata’ in suo nome e gli ultras napoletani comunicano: “Un evento che richiamerà migliaia di tifosi del Napoli come ogni anno subito dopo il match che gli azzurri disputeranno a Bergamo”. La curva ha anche invitato i tifosi a riunirsi nei pressi dello stadio Maradona: “L’iniziativa vuole essere un tributo vibrante e passionale a colui che ha scritto pagine indelebili nella storia del calcio e nel cuore di Napoli. La torcia, simbolo di passione e amore per il calcio, sarà accesa per illuminare il cammino dei ricordi, sottolineando che il numero 10 non è solo un numero di maglia, ma un’eredità del popolo napoletano. Il Napoli, insieme ai suoi tifosi, continuerà a onorare la memoria di Diego Armando Maradona, celebrando non solo il giocatore straordinario, ma anche l’uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio mondiale”.