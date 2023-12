Napoli, vicino il rinnovo di Osimhen: ipotesi clausola da 140 milioni

Sembra vicino il rinnovo con il Napoli per Victor Osimhen. Come riporta Sky infatti, nel pomeriggio ha avuto luogo un summit tra Roberto Calenda, il procuratore del nigeriano, e il presidente Aurelio De Laurentiis insieme all’ad Andrea Chiavelli. Le due parti avrebbero discusso del prolungamento di contratto del giocatore, fresco vincitore del Pallone d’Oro africano 2023, che attualmente è in scadenza nel giugno 2025. Si tratta del primo incontro dopo l’estate e dopo le parole del numero uno azzurro che aveva parlato di firma in arrivo. Nel nuovo accordo Osimhen, che attualmente guadagna 4,5 milioni netti, avrà un grosso aumento e nel contratto verrà inserita anche una clausola rescissoria da circa 140 milioni di euro. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore, con la possibilità di formalizzazione se i dialoghi dovessero proseguire positivamente.