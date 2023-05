Napoli: trattative con la Coca Cola per i diritti d’immagine di Kvaratskhelia 

La foto di una bottiglietta di Coca Cola con il volto di Khvicha Kvaratskhelia ha fatto il giro del web. Secondo fonti riconosciute, le etichette sarebbero per adesso solo un ‘prototipo’ che non è stato ancora diffuso. Il Napoli sarebbe in trattativa per i diritti d’immagine con i referenti marketing del colosso Coca Cola, proprio per quanto riguarda l’utilizzo dell’immagine del giocatore. Diritti che, come in tutti i contratti tra calciatore e club, appartengono alla società.