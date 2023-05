Inter-City, Neville gufa: “Ho sempre avuto un debole per i nerazzurri”

La finale di Champions League sarà quindi Inter-Manchester City. Simone Inzaghi contro Guardiola, calcio italiano contro calcio inglese. Nonostante ci sia una nazione ad essere rappresentata, sicuramente ci saranno cugini sportivi a tifare per l’altra squadra. Come per esempio Gary Neville, bandiera del Manchester United e che, una volta accertato il verdetto di City-Real Madrid ha deciso di chiarire per chi tiferà il prossimo 10 giugno.

Su Twitter, Gary Neville, infatti, ha deciso di scherzare sulla prossima finale di Champions League facendo scoprire a tutti una fede che fino a questo momento aveva tenuto nascosta, quella per l’Inter. Queste le parole della bandiera del Manchester United: “Ho sempre avuto un debole per l’Inter!“.