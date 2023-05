Ciclismo, pagelle dodicesima tappa Giro d’Italia 2023: ancora una fuga, vince Nico Denz

La dodicesima tappa del Giro d’Italia 2023 (Bra – Rivoli, 185 chilometri) ha visto la vittoria di Nico Denz, che si è imposto in una volata ristretta al termine di una lunga funga battendo Toms Skujins e Sebastian Berwick. Alessandro Tonelli e Marco Frigo chiudono la top 5 anche distanti dai primi tre, mentre tra gli italiani in top si piazzano anche Alberto Bettiol e Christian Scaroni, settimo e ottavo. Tutto calmo nel gruppo maglia rosa che giunge al traguardo con tranquillità ad 8 minuti dal vincitore di tappa.

Le pagelle dei protagonisti

Nico Denz 10:

Giornata perfetta per il tedesco che trova così la sua prima affermazione in un Grande Giro. In fuga sin san dal mattino è perfetto nell’andare via con il gruppetto dei 4 a più di 80 chilometri dal traguardo, per poi dimostrare di essere il più forte provandoci sia da lontano sia in volata dove domina sugli altri due rimasti con lui.

Toms Skujins 9:

Il lettone ottiene un altro podio al termine di una fuga in questo Giro dopo il terzo posto di Lago Laceno. In volata sulla carta poteva giocarsela maggiormente con il tedesco, ma chiaramente in giornate così le forze dopo una lunga fuga sono ben poche.

Sebastian Berwick 8:

L’australiano classe ’99 è la sorpresa di giornata, considerando che se la gioca nel gruppo di testa staccando corridori sulla carta ben più quotati. In volata chiaramente non ne ha per potersi contendersi la vittoria, ma il terzo posto di oggi è il risultato più importante della sua carriera.

Alessandro Tonelli 7:

L’italiano si piazza al quarto posto ad 1 minuto dai primi tre, non riuscendo a seguire nel finale i compagni di fuga dopo essere andato via a più di 80 chilometri dal traguardo. Ottiene comunque un buon quarto posto, seconda top 10 in questo Giro.

Mads Pedersen 7:

Il danese va in fuga dal mattino per rosicchiare punti dalla maglia ciclamino Jonathan Milan e raggiunge il suo obiettivo, ottenendo 12 punti importanti allo sprint intermedio.

Patrick Konrad 7:

L’austriaco si lancia in fuga con l’obiettivo di risalire in classifica generale e ci riesce, recuperando in classifica 3 posizioni salendo 13mo e dimezzando lo svantaggio dalla maglia rosa, da 8 a 4 minuti.

Alberto Bettiol e Davide Formolo 6:

I due italiani riescono a infilarsi nel gruppone in fuga dal mattino, ma non riescono poi a seguire Denz e gli altri tre quando evadono a più di 80 chilometri dal traguardo. Per entrambi è di fatto un’occasione persa perché il profilo della tappa era parecchio adatto a loro.