Wta Rabat 2023: programma, date, orari, copertura tv e streaming

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del WTA 250 di Rabat 2023 (Marocco), torneo di scena da domenica 21 a sabato 27 maggio sulla terra rossa della città marocchina. La prima testa di serie è la greca Maria Sakkari, seguita dalla campionessa uscente, l’azzurra Martina Trevisan. Al via tante azzurre, da Elisabetta Cocciaretto a Sara Errani, passando per Lucia Bronzetti. Presenti però anche giocatrici del calibro di Sloane Stephens e Leylah Fernandez, rispettivamente campionessa e finalista slam. Il cut off invece è piuttosto alto (vicino alla 100^ posizione) visto il Roland Garros alle porte.

La diretta televisiva della manifestazione è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sportface.it seguirà il WTA 250 di Rabat 2023 garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutto l’arco della settimana.

PROGRAMMA E COPERTURA WTA 250 RABAT 2023

SUPERTENNIS

Domenica 21 maggio – DIFFERITA alle ore 21.15 (primo turno)

Lunedì 22 maggio – LIVE alle ore 12.00, differita alle ore 23.00, replica alle ore 07.00 (primo turno)

Martedì 23 maggio – LIVE alle ore 12.00, differita alle ore 23.00, replica alle ore 07.00 (secondo turno)

Mercoledì 24 maggio – LIVE alle ore 12.00, differita alle ore 23.00, replica alle ore 07.00 (secondo turno)

Giovedì 25 maggio – LIVE alle ore 12.00, differita alle ore 23.00, replica alle ore 07.00 (quarti di finale)

Venerdì 26 maggio – LIVE alle ore 13.00, differita alle ore 23.00, replica alle ore 07.00 (semifinali)

Sabato 27 maggio – LIVE alle ore 13.00 (finale)