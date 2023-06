Napoli, Rudi Garcia nuovo allenatore: la carriera del tecnico francese

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli come twittato da Aurelio De Laurentiis. Il tecnico francese è stato scelto dal club partenopeo dopo una selezione importante che il presidente ha fatto subito dopo aver ricevuto il “no” secco da parte di Spalletti per continuare il progetto culminato con la vittoria del campionato.

La carriera di Rudi Garcia parla di un allenatore che ha fatto partire la sua carriera dalla patria dalla Francia, con il ruolo di vice allenatore al Saint-Etienne per due stagioni. Nel 2001 la promozione proprio al Saint-Etienne, club che lascia dopo un anno per passare al Digione e poi Le Mans. Il grande salto di Garcia arriva nella stagione 2013 quando viene ad essere contattato e chiuso dal Lille. I grandi successi con il club francese, fanno virare la Roma su di lui. Negli anni alla Capitale Garcia colleziona piazzamenti alle spalle della Juventus. Dopo tre stagioni il ritorno in patria, con il Marsiglia che chiama Rudi Garcia. Dal Marsiglia al Lione nel 2021. Dopo due stagioni nel 2023 Rudi si sposta in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. Nella stagione in cui arriva Cristiano Ronaldo, per il francese, però arriva l’esonero. Ora la grande chance a Napoli.