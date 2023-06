Highlights Italia-Repubblica Ceca 58-61, Europei 2023 basket femminile (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 15

Gli highlights di Italia-Repubblica Ceca, match valevole per la prima giornata del girone B degli Europei 2023 di basket femminile, in cui la formazione ceca si è imposta sulle ragazze guidate da Lino Lardo mediante il punteggio di 58-61. Un esordio molto amaro, dunque, per le azzurre nella manifestazione continentale: domani sarà obbligatorio vincere contro Israele. Ecco il video delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita.