Napoli, Osimhen: “Se vinciamo lo scudetto la città non sarà più la stessa”

Victor Osimhen carica il Napoli e tutto il popolo azzurro. L’attaccante nigeriano che non prenderà parte alla partita di Champions League contro il Milan, ha parlato ai microfoni del Daily Mail, spiegando come sia stato un anno speciale. Osimhen ha focalizzato l’attenzione sul proprio presente, ribadendo che la città dopo il Tricolore cambierà pelle.

Queste le parole di Osimhen: “Se riusciamo a vincere lo scudetto per il Napoli, la città non sarà più la stessa. Quando fai un giro per le strade, i tifosi hanno le lacrime agli occhi. Non vincono un campionato dai tempi di Maradona e sono vicinissimi a realizzare questo sogno. A volte i tifosi vengono sotto casa dei giocatori per mostrare il loro amore fino alle 2 di mattina. Napoli sanguina per il calcio, ho immaginato tante volte come esploderà la città se riusciremo a vincere il titolo. Abbiamo possibilità di andare lontano anche in Champions League“.

Sulla Serie A: “Tutti guardano la Premier, è molto competitiva, ma la Serie A è uno dei campionati più difficili. Quando Cristiano Ronaldo ci ha giocato, ha ripetuto la stessa cosa. Sono davvero felice di essere qui. Non sono il tipo di giocatore che patisce il fatto di essere sotto pressione, cerco di mantenere la calma in ogni situazione. La stagione sta andando davvero bene, ho messo insieme numeri incredibili e sono orgoglioso di ciò che ho ottenuto, ma non ho ancora finito“.