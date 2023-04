Calcio, in Tunisia il Ghardimaou si ritira dal campionato d’appartenenza: nella rosa 32 giocatori emigrati illegalmente

Clamoroso per certi versi ciò che è successo in Tunisia. Il Ghardimaou, club calcistico della quarta serie della Tunisia, ha annunciato il suo ritiro dal campionato di appartenenza per un motivo che fino a qui non era mai esistito come causa d’estinzione di una società calcistica, legato anche ovviamente alla pesante crisi economica che si sta abbattendo nell’ultimo paese in Tunisia.

E’ stato lo stesso club che ha annunciato il ritiro dal campionato con un comunicato che ha ripreso le parole del presidente Meftahi: “Abbiamo deciso di interrompere ogni attività, e di non disputare più alcun match, a causa dell’emigrazione clandestina: 32 nostri giocatori sono andati via dal paese, via mare o via terra andando in Serbia e poi attraversando illegalmente i confini di altre nazioni. Purtroppo, noi non potevamo più pagare i nostro giocatori e neppure, a causa della crisi che c’è in Tunisia, fornirgli materiale calcistico adeguato“.