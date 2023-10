Napoli, Osimhen fa crack: sei i match a rischio per il nigeriano

Il Napoli dovrà fare i conti con la lunga assenza di Victor Osimhen che lascerà compagni e Rudi Garcia in un momento estremamente complicato. Il nigeriano si è fatto male in nazionale ed ora rischia di essere una brutta gatta da pelare per il tecnico francese.

Sarebbero 6 i match che Osimhen rischierebbe di saltare. In particolare i match contro il Verona, la doppia sfida europea contro l’Union Berlino, il Milan, la Salernitana e l’Empoli, ma le assenze verranno quantificate nel corso della terapia già iniziata oggi a Castel Volturno. Osimhen dovrebbe essere sostituito da Simeone al centro dell’attacco.