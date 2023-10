Inghilterra-Italia, Southgate: “Gara di alto livello, vogliamo vincere”

Gareth Southgate, ct dell’Inghilterra, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Italia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2024: “Sarà un match di alto livello in un Wembley tutto esaurito. Il nostro obiettivo principale è la qualificazione, perciò vogliamo conquistare i tre punti e giocare bene“. Southgate ha poi commentato le recenti critiche rivolte a Maguire e Henderson: “Sono pronto a prendere le difese dei giocatori perché la nazionale ha bisogno di essere unita. La loro esperienza, unità alla qualità, ci ha portato risultati importanti e se abbiamo vissuto grandi serate il merito è di questi campioni. Chi partirà titolare contro l’Italia? Devo valutare l’11 migliore da mandare in campo“.

Infine, il ct inglese ha detto la sua sui troppi impegni in calendario: “Sicuramente c’è qualcosa di sbagliato, anche per l’assenza di una pausa invernale. Tuttavia i calciatori si allenano bene e con il prezioso sostegno dello staff medico. Per quanto ci riguarda non correremo mai dei rischi perché i club si fidano di noi e siamo in buoni rapporti. Ovviamente è impossibile garantire che non ci saranno infortuni, ma non c’è motivo di rischiare i giocatori“.