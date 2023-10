Probabili formazioni Inghilterra-Italia: Qualificazioni Europei 2024

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia, match della fase a gironi di qualificazioni agli Europei del 2024. Martedì 17 ottobre alle 20:45 gli azzurri faranno visita a Wembley, a tre anni dallo storico trionfo in finale ad Euro 2020. Adesso l’obiettivo per i campioni in carica è quello di qualificarsi e uscire imbattuti dal mitico stadio sarebbe un passo in avanti. Non è stata una sosta facile per il Ct azzurro, che deve fare a meno di Zaccagni per problemi fisici e soprattutto di Tonali e Zaniolo, coinvolti nel caso scommesse che sta travolgendo il calcio italiano. La partita sarà trasmessa su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

INGHILTERRA – Harry Kane è rimasto a riposo nel match contro l’Australia. A Wembley sarà titolare. Proprio come Jude Bellingham. Sono loro, insieme a Bukayo Saka, i principali pericoli.

ITALIA – Spazio al 4-3-3. Scamacca al centro dell’attacco con Berardi e Raspadori. Frattesi e Barella sono pronti ad agire dal 1′ ai lati di Cristante. In difesa spazio a Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni e Dimarco.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Maguire, Dunk, Colwill; Rice, Henderson; Saka, Bellingham, Rashford; Kane

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, Raspadori

Ballottaggi: Bastoni 55% – Mancini 45%; Raspadori 55% – Kean 45%

Indisponibili: Provedel, Zaccagni, Tonali, Zaniolo

Squalificati: –