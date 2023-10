Napoli, Natan: “Voglio vincere tanti titoli e ripagare i tifosi”

Natan, davanti alle telecamere del canale Youtube del Napoli, ha raccontato la storia della sua carriera e l’arrivo al club partenopeo: “Ho iniziato a giocare a calcio quando ero piccolo al Flamengo. Mio padre mi ha incoraggiato tantissimo fin quando ero piccolo. Il calcio è semplicemente la mia vita. Mio padre e mia madre mi hanno sempre sostenuto quando ero bambino. Ora loro sono in Brasile, ma a dicembre verranno qui in Italia e saranno per un mese con me. Loro sono le mie fondamenta. Ero in ritiro con il mio vecchio club quando mi ha chiamato il mio agente: ‘Natan, abbiamo firmato con il Napoli’. Ero senza parole, il Napoli è un grande club europeo. E adesso sto realizzando un sogno. Sono qui in una grande squadra con la voglia di vincere tanti titoli, giocare tante partite e ripagare i tifosi per il loro affetto”.