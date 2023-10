Caso scommesse, Materazzi: “Gettano via una fortuna, ma nella vita si può avere una seconda chance”

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, nel corso di un’intervista rilasciata a Sportitalia, ha espresso il proprio pensiero in merito al caso scommesse: “E’ un peccato per dei calciatori così giovani, c’è sicuramente una dipendenza o una malattia che va curata. Se sei timbrato poi è difficile toglierti l’etichetta, è successo anche a me per altri aspetti. Spero che tutti possano dimostrare sul campo di essere dei campioni. Devono capire che stanno gettando via una fortuna, ma tutti possono avere una seconda occasione nella vita“.