ATP Shanghai, Rublev: “Per vincere dovrò essere molto concentrato, Hurkacz è forte”

Andrey Rublev si prepara a scendere nuovamente in campo per disputare una nuova finale del Masters 1000, cercherà infatti di vincere il secondo titolo importante nella sua carriera nell’ATP di Shanghai. L’attuale numero 7 del mondo affronterà Hubert Hurkacz: “Essere in finale è sempre speciale, non importa in quale torneo e quando. Quando sei in finale è sempre una sensazione speciale. Non importa se hai avuto partite semplici o super difficili, è solo che essere qui è sempre speciale”.

Poi ha proseguito: “A dire il vero non ho ancora avuto tempo, perché ho appena finito la partita e voglio cercare di prendermi più tempo possibile per recuperare in vista di domani. Hubi è un giocatore molto duro. È molto difficile giocare contro di lui. Ha buoni tiri da fondo campo. Si muove bene, molto bene, soprattutto per la sua altezza. Ha davvero un buon gioco difensivo. Il servizio, uno dei migliori servizi del tour, lo rende davvero difficile. Per vincere domani dovrò essere molto concentrato sul mio gioco”, ha concluso.