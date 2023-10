Napoli-Milan, doppietta show di Giroud: i rossoneri si sbloccano sui gol con il colpo di testa

Nel primo tempo del Maradona il Milan è ritornato ad alta quota. Indipendentemente dal risultato finale, gli uomini di Pioli hanno ritrovato il loro bomber aereo, ossia Olivier Giroud che dopo molte partite è tornato a mettere il proprio cognome sul tabellino del match con una splendida doppietta.

La statistica dei gol arrivati da colpo di testa era prima del match del Maradona ferma a quota zero. Un record negativo per i rossoneri che condividevano il loro podio con Burnely ed Aston Villa, ma che adesso si può dire sfatata. Infatti, la straordinaria doppietta di Giroud ha permesso ai rossoneri di salire a quota 2 gol in stagione da colpo aereo che ha rappresentato, almeno nell’era Pioli, una vera e propria forza per le vittorie.