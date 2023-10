I giocatori dell’Olympique Lione sono sotto choc dopo l’assalto a Marsiglia al loro bus da parte di tifosi ed il ferimento dell’allenatore Fabio Grosso. I calciatori sono divisi sull’opportunità di scendere in campo contro l’Olympique Marsiglia: in molti, secondo i media locali, non si sentono in condizione di partecipare alla gara.